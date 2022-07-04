Ирина Салтыкова продемонстрировала фигуру в бикини на фото без фильтров
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Ирина Салтыкова продемонстрировала фигуру в бикини на фото без фильтров

Ирина Салтыкова продемонстрировала фигуру в бикини на фото без фильтров
56-летняя певица Ирина Салтыкова проводит отпуск на море, откуда делится пляжными фото. Ирина Салтыкова решила порадовать поклонников и опубликовала в личном блоге фото в купальнике. Многие восхитились тем, как прекрасно выглядит артистка. У некоторых даже закрались сомнения, и они предположили, что звезда использовала фильтры, чтобы сгладить недостатки кожи. Однако исполнительница опровергла эти домыслы. Ирина Салтыкова не раз говорила, что ей повезло с генетикой и обменом веществ.
«Ну как-то так. Фото вообще без фильтров», — написала певица. «Красотка 🔥🔥🔥 фигура 🤩», «Девочка Ирина выглядит на миллион процентов шикарно», «Выглядишь как в 20», «Нет слов! Одни эмоции!!!😍», «Шикарная фигура 😍», «Салтыкова клёвая)», «Ира, сколько можно нас сводить с ума, так нельзя!!!😍» — комментируют подписчики. Напомним, в 1986 году артистка познакомилась в Сочи со своим будущим мужем Виктором Салтыковым. А в 1987 году у них появилась на свет дочь Алиса. В 1995 году артисты развелись. Виктор Салтыков практически не общается со своей дочерью. По словам певца, в этом виновата его бывшая жена. К слову, Алиса пошла по стопам знаменитых родителей. Звездная мама восхищается талантом дочери и гордится ее работами. Она, конечно же, помогает любимой девочке пробиться в шоу-бизнес и построить успешную карьеру артистки. Многие поклонники считают голос Алисы неповторимым и хорошо узнаваемым.
# Шоу-бизнес Салтыкова Ирина
По материалам: z-aya

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