Из Иркутска стартовала экспедиция по речному маршруту до порта Диксон
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Из Иркутска стартовала экспедиция по речному маршруту до порта Диксон

Из Иркутска стартовала экспедиция по речному маршруту до порта Диксон

Экспедиция «Великие реки Сибири» 2 июля стартовала из Иркутска. Это уже третья экспедиция большого комплексного историко-географического проекта «Байкал-Аляска», посвященного повторению маршрутов первопроходцев, возрождению интереса к истории и географии Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

За 2,5 месяца сменным экипажам предстоит исследовать более 10 тысяч километров маршрута Иркутск — Братск - -Усть — Илимск — Енисейск — Дудинка — Норильск — плато Путорана — порт Диксон, и обратно вверх по Енисею до реки Нижняя Тунгуска, далее река Лена — Жигалово — Иркутск. Всего путь разделен на восемь этапов от одной до трех недель. Экспедиция проводится при поддержке Русского географического общества.

Участники экспедиции встретятся с краеведами, историками, хранителями традиций и ремесел, а также с представителями местных администраций и туристических компаний. Во время экспедиции пройдут съемки документального фильма, для этого с экипажами на борту все 2,5 месяца предстоит работать оператору. По итогам исследовательской экспедиции будут сформированы предложения по развитию туристических маршрутов, направленных на изучение истории, географии и культуры России.

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По материалам: irk

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