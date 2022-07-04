Из Юлии Белой Алёна Ашмарина решила сделать новую рапунцель
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Из Юлии Белой Алёна Ашмарина решила сделать новую рапунцель

Из Юлии Белой Алёна Ашмарина решила сделать новую рапунцель
Алёна Ашмарина решила нарастить Юлии Белой волосы длиной в сто сорок пять сантиметров и сделать из неё Рапунцель. Как оказалось, избранница Тиграна Салибекова приняла серьёзное решение кардинально изменить собственную внешность из-за чего отправилась в салон красоты одной из бывших участниц проекта и по совместительству матери четверых детей. В итоге женщины задумали кое-что необычное. Нечто такое, чего ранее ещё не видели на проекте. Алёна Ашмарина решила нарастить Юлии Белой волосы длиной в сто сорок пять сантиметров и сделать из неё Рапунцель.

Остальные участники Дом-2 стараются проводить больше времени в бассейне, чтобы спрятаться от жары. В это время Белая приняла решение закрыть длинными волосами свою гордость — пятую точку. До этого она демонстрировала её слишком активно. Ещё не известно, чем это всё закончится, однако наверняка ясно, что ничем хорошим.

Видимо, после разрыва с Салибековым Белая так и не осознала, что менять необходимо в первую очередь свои привычки, а не внешность? Юлия даже решила опубликовать видео с унитазом в социальных сетях, что наверняка приведёт Тиграна в бешенство. Он ведь до сих пор хотел с ней помириться, однако теперь наверняка будет локти кусать — такую красавицу упустил. Впрочем, по мнению Клавдии Безверховой эта пара в итоге всё равно должна будет пожениться. Интересно, права ли она?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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