Как правильно использовать фазы Луны для похудения
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Как правильно использовать фазы Луны для похудения

Как правильно использовать фазы Луны для похудения

Если вы хотите зудеть эффективно и без негативных последствий для своего здоровья, то вам обязательно нужно ознакомиться с советами астрологов о том, какие фазы Луны для этого подходят лучше всего.


Выбор диеты — это лишь первый шаг в похудении. Очень важно помнить о том, как Луна может влиять на наш организм, пребывая в разном состоянии. Советы, описанные далее, будут крайне полезными для всех, кто следит за фигурой.

Полнолуние

В период полной Луны энергетика ночного светила максимальна. Это значит, что нам можно меньше питаться, ведь мы получаем много сил от Луны. Не стоит в этот день питаться чем-то вредным, поскольку полная Луна может обострять негативные привычки, приводить нас к слабости и потере силы воли.

Это наилучшее время для того, чтобы устроить разгрузочный день, начать диету. Очень часто бывает так, что в день полной Луны люди ненароком забывают про приемы пищи, перекусы.

Фаза убывающей Луны


После Полнолуния идут две недели убывания лунного диска. В это время эксперты советуют есть легкие продукты и заниматься спортом, но не переутомляться и делать упор на кардиотренировки.

На этой фазе не стоит переедать и кушать позднее чем за 2-3 часа до сна. Приемы пищи должны быть ограничены тремя-четырьмя. Астрологи на убывающей Луне советуют есть плотно, но редко.

Новолуние

Новая Луна — это отличный повод начать что-то или от чего-то отказаться. Когда ночное светило обновляется, запускается механизм очищения энергетики и организма. Это значит, что можно смело отказываться от жирной и вредной пищи.

Астрологи в этот день советуют всем, кто следит за здоровьем и фигурой, пить больше воды, есть больше сырых продуктов — например, овощей и фруктов. Лучше снизить потребление жареного до минимума. Если все делать правильно, в Новолуние можно укрепить свой иммунитет, запустить механизм омоложения кожи.

Фаза роста Луны


После Новолуния начинается рост. Все, что вы можете сделать на растущей Луне — это проследить, чтобы вес остался на том же уровне, что был на фазе убывания лунного диска. Пока ночное светило растет, вам стоит есть чаще, но меньшими порциями. Разрешены калорийные продукты, а также кратковременные физические нагрузки.

Нельзя допускать появления чувства сильного голода, иначе захочется съесть что-то очень вредное. Питайтесь вкусно, но правильно, тогда все будет хорошо.

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По материалам: dailyhoro.ru

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