«Какой штраф будет грозить владельцу брошенного питомца?»
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«Какой штраф будет грозить владельцу брошенного питомца?»

«Какой штраф будет грозить владельцу брошенного питомца?»
Видеоинтервью 8 июля с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым

8 июля в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Владимировичем Бурматовым «Какой штраф будет грозить владельцу брошенного питомца?».

В текущую сессию Госдума рассмотрела целый пакет законопроектов, направленных на защиту бездомных и домашних животных. Среди них поправки, запрещающие «самовыгул» животных и позволяющие регионам эффективнее решать проблему безнадзорных собак, закон о строительстве приютов для бездомных животных с использованием государственно-частного партнерства.

В ходе беседы речь пойдет о том:

- Когда появится ответственность за нарушения правил обращения с животными?

- Как продвигается инициатива о регистрации кошек и собак и есть ли понимание проблемы в Правительстве?

- Когда может быть внесен законопроект о правилах разведения домашних животных?

- Как могут измениться требования к перевозке животных в салонах самолетов?

- Удалось ли прийти к согласию по вопросу запрета вылова дельфинов и китов в культурно-зрелищных целях?

- Какие еще законопроекты, направленные на охрану окружающей среды, готовятся в комитете?

Депутат также подведет итоги весенней сессии и расскажет о самых интересных и важных законах и законопроектах, направленных на защиту животных.

Для СМИ!

Уважаемые коллеги, интервью будет проводиться в дистанционном формате. Прямую трансляцию смотрите на сайте «Парламентской газеты» по ссылке https://www.pnp.ru/static/online/ и в группе издания в соцсети «ВКонтакте».

Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru

При использовании информации с мероприятий пресс-центра активная ссылка на www.pnp.ru обязательна. Благодарим за понимание!

# Главные новости Пресс, центр
По материалам: pnp.ru

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