Какую пенсию получает Леонид Якубович

Знаменитый телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» является пенсионером. В интервью изданию Teleprogramma.pro 76-летний ведущий заявил, что полностью доволен размером социальных выплат от государства и даже озвучил точную сумму.





Оказывается, Леонид Аркадьевич получает 23 тысячи рублей каждый месяц. Он считает такую сумму вполне достаточной, так как сейчас активно работает. Телеведущий живет на зарплату, а социальные выплаты откладывает на будущее.

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», – делится Леонид Аркадьевич в интервью.





Ранее прессе стал известен размер пенсии некоторых звезд. Так, Татьяна Васильева жаловалась на «мизерную» пенсию (актриса получает около 60 тысяч рублей). А певица Лолита Милявская устроила скандал в отделении Пенсионного Фонда РФ, так как ей неправильно насчитали сумму социальных выплат. В результате этого стал известен и ее размер пенсии – 23 тысяч рублей. Артисты без званий и прописки в столице получают значительно меньше. Так, например, Роза Сябитова может «похвастаться» пенсией в размере 14 тысяч рублей.