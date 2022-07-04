Китайский политолог назвал причину «самого грустного Дня независимости США»

Один из самых главных праздников США - День независимости, отмечаемый 4 июля, в этом году проходит в тяжелой атмосфере. Опрошенные китайским ресурсом Global Times местные эксперты считают, что это может быть симптомом более опасной болезни Соединенных Штатов.

Празднование Дня независимости — важное для американцев событие, призванное усилить патриотические чувства и гордость от ощущения людьми себя в качестве единой нации. Однако фон, на котором он будет отмечаться в этом году, вызывает обратные эмоции, рассказал изданию пекинский политолог, попросивший об анонимности.

Эти общественные настроения во многом связаны с бессилием президента Джо Байдена, который не смог добиться прогресса в решении хотя бы части социальных проблем. За полтора года нахождения у власти он не продвинулся ни по вопросу абортов, права на оружие, а также социального расслоения, отмечает доцент Народного университета Китая Дяо Дамин.

Также на это влияет кризис государственной системы США. В исполнительной власти Байден сделал ставку на людей, которые лично ему знакомы. Соответственно, от дел оказались отодвинуты профессионалы в конкретных сферах, уверен эксперт Академии общественных наук Китая Люй Сян.

Проявления некомпетентности видны во всех сферах жизни США. Оторванность от реальности заметна в вопросе тарифов на китайскую продукцию, равно как и в позиции Белого дома по ситуации на Украине, где американцы своими обещаниями лишь дополнительно провоцируют конфликт. Непрофессионализм команды Байдена просто зашкаливает, констатирует политолог.