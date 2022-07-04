Комик-гей рассказал о критике из-за участия в шоу «Женский стендап» на ТНТ
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Комик-гей рассказал о критике из-за участия в шоу «Женский стендап» на ТНТ

Комик-гей рассказал о критике из-за участия в шоу «Женский стендап» на ТНТКомик Залуцкий рассказал, что столкнулся с критикой из-за участия в шоу «Женский стендап»

Комик-гей Павел Залуцкий из Белоруссии рассказал о критике, с которой он столкнулся из-за участия в шоу «Женский стендап» на ТНТ. Подробности он раскрыл в разговоре с ведущим подкаста «Бухарог Лайв» Владимиром Бухаровым. Запись их беседы доступна на YouTube.

«Я, конечно, понимаю, что для кого-то это (участие в "Женском стендапе" — прим. "Ленты.ру") может быть странным на самом деле. (...) У многих людей был вопрос: "Почему он в "Женском стендапе"?" Опять же из ЛГБТ-сообщества мне прилетало. Знаешь, это супертолерантные люди, которые такие [говорили]: "Как это он в женском стендапе? Это оскорбительно для геев. Он же не женщина"», — вспомнил Залуцкий.

По словам стендап-комика, ему все равно, в какой передаче выступать. «Я открытый гей. Я выступаю в России по федеральному телевидению на всю страну. Мне насрать, в какой программе это будет. Если бы об этом (об ЛГБТ — прим. "Ленты.ру") можно было говорить в программе "Жить здорово!", я бы и там говорил об этом», — подчеркнул Залуцкий.

Ранее другой комик из Белоруссии Слава Комиссаренко рассказал о переезде в Польшу. Как уточнил стендапер, причиной переезда стало то, что он был объявлен белорусским КГБ в розыск из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

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По материалам: lenta.ru

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