Комиссии за Ethereum-транзакции упали до уровней декабря 2020 года

В субботу, 2 июня, средний размер комиссии за транзакции в сети Ethereum составил $1,67. На таких значениях показатель последний раз находился в декабре 2020 года, согласно BitInfoCharts.

Данные: BitInfoCharts.

С января 2021 года комиссии росли на фоне бурного развития сектора DeFi и бума NFT. Средний размер сборов зафиксировал максимум 1 мая 2022 года — $196 683. После чего снизился вместе с охлаждением рынка.

В июне продажи NFT продемонстрировали худшие показатели за год. Согласно NonFungible, по состоянию на середину месяца суточный объем торговли составил $13,8 млн в примерно 16 200 сделках.

Данные: NonFungible.

Суммарный объем заблокированных в DeFi-протоколах средств в сети Ethereum снизился до $45,7 млрд — значений начала марта 2021 года. Совокупный показатель составляет $72,8 млрд.

Данные: DeFiLlama.

26 июня количество суточных транзакций в Ethereum составило ~920 000. Настолько низкая активность в сети в последний раз наблюдалась осенью 2020 года.

Данные: Etherscan.

По состоянию на 30 июня суточный доход майнеров обвалился до ~6784 ETH или ~$7,2 млн (Glassnode). На пике среднего размера комиссии 1 мая добытчики заработали ~$269,3 млн.





Данные: Glassnode.

Напомним, в феврале сооснователь Ethereum Виталик Бутерин внес два предложения для уменьшения транзакционных издержек при помощи ZK-Rollups.

О том, как решения на базе технологии способствуют масштабируемости сети, ForkLog рассказал в эксклюзиве.