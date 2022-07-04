Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Сегодня, 14:25
Ведущая Ксения Собчак подверглась нападкам комика. На днях Нурлан Сабуров обозвал Ксению Собчак лошадью на одном из своих выступлений. Телеведущая не стала оставлять это без внимания и резко ответила комику, намекнув на его слабость. Ксения уже давно не обижается, когда слышит нелестные слова в свой адрес, правда, предпочитает отвечать своим оппонентам в саркастической манере. На этот раз Собчак не упустила возможности проехаться по Сабурову. «Нурланчик, любимый, про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу)... Ты такой смелый и острый, а как про главное, так у тебя ипотека», — парировала 40-летняя журналистка.
За Ксению в этом конфликте заступились многие известные персоны. Так, журналистка Лаура Джугелия посчитала, что юморист своим высказыванием перешел все границы. «Нурлан Сабуров никогда особо за речью не следил, но тут как-то уже чересчур... Как бы тебе не нравился тебе человек, так говорить — это дно», — посетовала Лаура в соцсети. Напомним, ранее Ксения уже нелестно отзывалась о Нурлане, когда он терпел фиаско в ходе своего тура по Америке — тогда юморист предпочел оставить без внимания острые политические вопросы из зала. «Комик Нурлан Сабуров долго «не слышал» вопросов аудитории по поводу его отношения к происходящему. Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву», — рассуждала ведущая.
По материалам: z-aya