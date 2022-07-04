Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову

Ведущая Ксения Собчак подверглась нападкам комика. На днях Нурлан Сабуров обозвал Ксению Собчак лошадью на одном из своих выступлений. Телеведущая не стала оставлять это без внимания и резко ответила комику, намекнув на его слабость. Ксения уже давно не обижается, когда слышит нелестные слова в свой адрес, правда, предпочитает отвечать своим оппонентам в саркастической манере. На этот раз Собчак не упустила возможности проехаться по Сабурову. «Нурланчик, любимый, про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу)... Ты такой смелый и острый, а как про главное, так у тебя ипотека», — парировала 40-летняя журналистка.За Ксению в этом конфликте заступились многие известные персоны. Так, журналистка Лаура Джугелия посчитала, что юморист своим высказыванием перешел все границы. «Нурлан Сабуров никогда особо за речью не следил, но тут как-то уже чересчур... Как бы тебе не нравился тебе человек, так говорить — это дно», — посетовала Лаура в соцсети. Напомним, ранее Ксения уже нелестно отзывалась о Нурлане, когда он терпел фиаско в ходе своего тура по Америке — тогда юморист предпочел оставить без внимания острые политические вопросы из зала. «Комик Нурлан Сабуров долго «не слышал» вопросов аудитории по поводу его отношения к происходящему. Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву», — рассуждала ведущая.