Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову

Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Ведущая Ксения Собчак подверглась нападкам комика. На днях Нурлан Сабуров обозвал Ксению Собчак лошадью на одном из своих выступлений. Телеведущая не стала оставлять это без внимания и резко ответила комику, намекнув на его слабость. Ксения уже давно не обижается, когда слышит нелестные слова в свой адрес, правда, предпочитает отвечать своим оппонентам в саркастической манере. На этот раз Собчак не упустила возможности проехаться по Сабурову. «Нурланчик, любимый, про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу)... Ты такой смелый и острый, а как про главное, так у тебя ипотека», — парировала 40-летняя журналистка.
За Ксению в этом конфликте заступились многие известные персоны. Так, журналистка Лаура Джугелия посчитала, что юморист своим высказыванием перешел все границы. «Нурлан Сабуров никогда особо за речью не следил, но тут как-то уже чересчур... Как бы тебе не нравился тебе человек, так говорить — это дно», — посетовала Лаура в соцсети. Напомним, ранее Ксения уже нелестно отзывалась о Нурлане, когда он терпел фиаско в ходе своего тура по Америке — тогда юморист предпочел оставить без внимания острые политические вопросы из зала. «Комик Нурлан Сабуров долго «не слышал» вопросов аудитории по поводу его отношения к происходящему. Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву», — рассуждала ведущая.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Лавров заявил о травле российских журналистов в США
Лавров заявил о травле российских журналистов в США
Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни Куанг
Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни Куанг
Великобритания вернула Турции голову Эрота с античного саркофага
Великобритания вернула Турции голову Эрота с античного саркофага
Цены на газ в Европе установили рекорд
Цены на газ в Европе установили рекорд
Евгений Цыганов рассказал об отношениях с Ириной Леоновой
Евгений Цыганов рассказал об отношениях с Ириной Леоновой
Регина Тодоренко не может родить
Регина Тодоренко не может родить
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
"Россия выходит невредимой": Моравецкий объяснил, в чем главная проблема антироссийских санкций
"Россия выходит невредимой": Моравецкий объяснил, в чем
Советы на лето: как спать в жару без кондиционера
Советы на лето: как спать в жару без кондиционера
Пьера Нарцисса похоронили
Пьера Нарцисса похоронили
Путин присвоит звание Героев России генералам Лапину и Абачеву
Путин присвоит звание Героев России генералам Лапину и Абачеву
Совет: на какой женщине нужно жениться?
Совет: на какой женщине нужно жениться?

Топ на сегодня

Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили
Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили
Meta закроет цифровой кошелек Novi
Meta закроет цифровой кошелек Novi
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6 бьюти-трендов, которые любят Меган Фокс, Хейли Бибер и Белла Хадид
Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6
Параллельная парковка - наглядное видео
Параллельная парковка - наглядное видео

Еще по теме

По Ксении Собчак прошелся Нурлан Сабуров
Ксения Собчак посмеялась над известным комиком
Ксению Собчак за нелепый вид раскритиковали
Новый скандал! Полина Гагарина резко отвергла Ксению Собчак