Кто родился 4 июля

Сергей Михайлович Пантелеев (71 год), член Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле. Более 40 лет проработал на Кировском заводе в Санкт-Петербурге. Был председателем межрегионального профсоюза работников завода.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, входил в состав думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Александр Михайлович Стрелюхин (64 года), член Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Занимал должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, заместителя главы Энгельсского муниципального образования, и.о. главы Марксовского муниципального образования. Возглавлял министерство экономического развития и торговли Саратовской области. Являлся заместителем, первым заместителем председателя правительства региона. Избирался депутатом Саратовской областной думы. Возглавлял ЗАО «Энгельсский локомотивный завод» и ООО «Первая локомотивная компания».

Избирался главой Энгельсского муниципального района Саратовской области. Занимал должность вице-губернатора — председателя правительства области. Возглавлял дирекцию Государственного казенного учреждения «Центр развития Саратовской агломерации».

А ещё в этот день родились:

Абдель Фаттах аль-Бурхан (62 года), глава Суверенного совета Судана. Служил в пограничной службе Судана, был военным атташе в Китае. Руководил суданскими силами, проводящими военную операцию в Йемене в составе коалиции арабских государств. Был начальником генштаба сухопутных войск страны. Занимал пост генерального инспектора вооруженных сил Судана.

В апреле 2019 года Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавил переходный военный совет Судана. В августе вступил в должность председателя Суверенного совета Судана — высшего органа власти в стране на переходный период.

Эди Рама (58 лет), председатель Совета министров Республики Албания. Преподавал в Академии художеств в Тиране (Албания), а также в Массачусетском, Бостонском и Гарвардском университетах. Возглавлял министерство культуры, молодежи и спорта, был мэром Тираны.

В сентябре 2013 года занял пост председателя Совета министров.

Фрунзе (Фрунзик) Мушегович Мкртчян (1930-1993), советский и армянский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Был актёром ереванского Академического театра имени Габриэла Сундукяна, где сыграл почти весь классический репертуар.

В кино дебютировал в небольшом эпизоде в картине «Тайна озера Севан» режиссера Александра Роу. Настоящая слава к актёру пришла после выхода на экраны страны фильмов «Кавказская пленница» и «Айболит-66».

Всего Фрунзик Мкртчян снялся в почти 50 картинах. Среди них, «Мимино», «Тридцать три», «Суета сует», «Одиноким предоставляется общежитие», «Крупный выигрыш».

В 1986 году в Ереване актёр создал собственный театр, ныне носящий название Артистический театр «Мгер Мкртчян».