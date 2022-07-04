Лавров прокомментировал решение Болгарии о высылке российских дипломатов
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Лавров прокомментировал решение Болгарии о высылке российских дипломатов

Лавров прокомментировал решение Болгарии о высылке российских дипломатовЛавров связал решение выслать российских дипломатов с давлением США на Болгарию

Решение Болгарии о высылке российских дипломатов является несамостоятельным и отражает политику Вашингтона по уничтожению исторической памяти болгар. Об этом заявил глава МИД России Сергей Ларов по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это не самостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена», — сказал он.

Лавров назвал желанием США «разрушить фундамент отношений [между Болгарией и Россией], которые закалены в совместной борьбе за независимость, многих других ситуациях, в том числе в новейшей истории». «Политика Вашингтона, она распространяется не только на Болгарию, они хотят убить историческую память и других народов на Балканах, прежде всего, православных народов, кстати сказать», — сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что сотрудники, высланные из страны обеспечивали жизнедеятельность российской дипмиссии. Он указал, что после их высылки, дипмиссия функционировать нормально не может.

В конце июня София захотела выслать 70 российских дипломатов. Тогда исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность членов российской дипмиссии.

Подобные обвинения в адрес Москвы последовали после того, как болгарскому премьер-министру и возглавляемому им правительству высказали о недоверии. Петков сказал, что ответственность за это лежит на российском после в Болгарии Элеоноре Митрофановой и трех болгарских политиках.

После этого появились сообщения о возможном разрыве отношений России с Болгарией. Митрофанова также заявила, что Москва «примет очень решительные меры», и пригрозила закрытием дипмиссии. В Кремле сообщили, что вопрос о прекращении работы российского посольства в Болгарии рассмотрит МИД России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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