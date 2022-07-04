Леонид Якубович получает маленькую пенсию

76-летний ведущий Леонид Якубович рассказал о своей пенсии. Шоумен признался, что доволен тем, сколько денег он получает в качестве пенсионных выплат. Как рассказал ведущий шоу «Поле чудес», он получает достойную поддержку от государства. Правда, тут стоит уточнить: он не пробовал прожить на эти деньги. Якубович рассказал, что на его счет ежемесячно поступает 23 тысячи рублей. По его словам, деньги «вполне приличные», но ему не приходится их ни на что тратить. Ведущий живет на зарплату, которую он получает на телевидении, и она, очевидно, в несколько раз больше пенсии.«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», — говорит Якубович. Свою пенсию ведущий откладывает, чтобы потратить эти деньги позже или оставить родным. В любом случае эти деньги лишними не будут. За день до этого журналисты объявили, сколько от государства получают другие звезды. Больше другим в этом плане повезло Ларисе Гузеевой. Ей ежемесячно выплачивают 45 тысяч рублей. Помимо этих денег она получает зарплату на Первом канале за съемки в шоу «Давай поженимся». Говорят, что речь идет о сумме с шестью нулями. Кстати, Роза Сябитова получает гораздо более скромную пенсию. Поскольку у неё нет звания заслуженной артистки и прописки в Москве, ей положено всего 14 тысяч рублей, сообщает Teleprogramma.pro.