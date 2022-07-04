Мантуров анонсировал скорое возобновление программы льготного автокредитования
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Мантуров анонсировал скорое возобновление программы льготного автокредитования

Мантуров анонсировал скорое возобновление программы льготного автокредитования

Министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров заявил, что госпрограммы льготного автомобильного кредитования и лизинга правительство планирует возобновить в июле. Об этом глава ведомства рассказал на международной промышленной выставке "Иннопром-2022".

"С этого месяца", — коротко ответил на вопрос журналистов Мантуров.


В ходе совещания президента РФ по автомобильной промышленности страны, прошедшего в конце июня, было принято решение выделить из бюджета 20,7 млрд рублей с целью поддержать спрос населения на автомобили. Так, из них 10,2 млрд будут направлены на возобновление автокредитования, а 4,9 млрд — на льготный лизинг.

Минпромторг возобновляет две программы льготного автомобильного кредитования: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Благодаря ним, отдельные категории граждан РФ получают право на скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового отечественного авто стоимостью до 1,5 млн рублей. Среди лизинговых программ – "Доступная аренда" (оперлизинг), "Российский тягач" (лизинг магистральных седельных тягачей), "Российский фермер" (поддержка сельхозпроизводителей) и "Свое дело" (поддержка МСП).

Ранее Ruposters разобрал ситуацию с дефицитом запчастей на российском авторынке, а также предположил, когда в России в полной мере заработает система "параллельного импорта".

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По материалам: uposters.ru

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