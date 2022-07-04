Манучаров: «Гудков делает героев из маньяков и считает себя с Галкиным совестью нации»

Шоумен Александр Гудков подвергся критике со стороны Вячеслава Манучарова. Актер уверен — юморист занимается непотребными вещами и при этом у него хватает наглости призывать людей к совести.

Манучаров считает Александра Гудкова самым настоящим предателем Родины наряду с Максимом Галкиным.

«Ведущий, кавээнщик Гудков, который снимал абсолютно пошлые и чудовищные клипы про фекалии, мочу, делая героев из маньяков, проституток, извращенцев. Теперь он вместе с тем же Галкиным мнит себя совестью нации. Они не понимают, что нашей стране в большей части чужды их ориентиры, вкусы, ценности.

Тем не менее, это считается номером один. Удивительно... Эта пятая колонна уверена в своей правоте, в том, что несет доброе и светлое. Но они только разрушают страну», — посетовал 40-летний Вячеслав в своем шоу на YouTube «Эмпатия Манучи».

Актриса Яна Поплавская поддержала Манучарова. «Этой правды много. И подчас каждая свинья говорит о своей правде. Не говорит, а хрюкает. Но до этого она же сытно жила в России. А что случилось? Что такое? Всегда же есть причинно-следственная связь. Эти люди, эти звезды в какой-то момент испугались и подумали, что проиграют. Они подумали, что надо срочно надевать другую одежку, чтобы получить другую работу, которая будет их кормить», — порассуждала 55-летняя артистка, которая считает себя патриотом.

К слову, сегодня Александр Гудков пропал с радаров поклонников. Недавно юморист все же встретился с коллегой Иваном Ургантом в Останкино. Тогда поговаривали, что звезды обсуждают возобновление работы шоу «Вечерний Ургант», но, как выяснилось, это не так. В ближайшее время передача вряд ли вернется на экраны.