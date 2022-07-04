Маргарита Симоньян жестко посмеялась над оскандалившейся ведущей
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Маргарита Симоньян жестко посмеялась над оскандалившейся ведущей

Маргарита Симоньян жестко посмеялась над оскандалившейся ведущей
Журналистка Маргарита Симоньян высказалась о Марине Овсянниковой. Проработав три месяца в немецком издании, экс-редактор Первого канала, занимающая активную антироссийскую позицию, осталась не у дел. По этому поводу саркастически высказались журналисты Маргарита Симоньян и Михаил Шахназаров. Узнав об увольнении Марина Овсянниковой, Симоньян не стала церемониться. «Шлюх надолго не снимают», — лаконично отметила она в своем Telegram-канале. Шахназаров же считает, что теперь Овсянниковой самое место за границей, а не в России. «Пора ей в Польшу. Там клубника гниет, рук не хватает», — порассуждал журналист в личном блоге. А на днях в Москве состоится судебное заседание с участием Овсянниковой. Бывший супруг Марины намерен отсудить у нее дочь. Женщина пообещала сделать все, чтобы этого не произошло.
«Я вынужденно лечу в Россию... К сожалению, это мой единственный шанс увидеть своих детей и повлиять на их будущее. Завтра, 5 июля, мне придется отстаивать свои родительские права в суде. Мой бывший супруг подал иск и требует, чтобы дети жили с ним в Москве. Он перестал общаться и не хочет договариваться. Мой сын уже взрослый, ему почти 18 лет, и он вправе сам определить свою судьбу. Но моя 11-летняя дочь должна жить вместе со мной», — откровенничала 43-летняя блондинка с подписчиками. К слову, Овсянникова с супругом развелась несколько лет назад, а потом и вовсе оказалась с ним по разные стороны баррикад. «Он имеет над детьми полную власть, поэтому промывает им мозги. У сына сложный период, ему 17 лет. Он на стороне папы… мужская солидарность. Мама для него плохая, мама разрушила жизнь, мама — предательница, мама в бегах. Стараюсь его переубеждать, но сложно получается», — сетовала Марина, отмечая с сожалением, что на нее ополчилась вся семья.
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

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