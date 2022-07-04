Microsoft продлевает товарные знаки двух игр Rare — Viva Pinata и Blast Corps
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Microsoft продлевает товарные знаки двух игр Rare — Viva Pinata и Blast Corps

Microsoft продлевает товарные знаки двух игр Rare — Viva Pinata и Blast Corps


У студии Rare большой каталог популярных франшиз, многие из которых сейчас не развиваются. Сама студия Rare занята развитием Sea of Thieves и разработкой Everwild, которая идет с трудом. Но Microsoft время от времени предлагает поработать над знаменитыми франшизами Rare другим студиям, так сейчас The Initiative работают над Perfect Dark, а ранее был выпущен новый Battletoads.

Сообщается, что Microsoft недавно продлила товарные знаки для двух франшиз Rare в глобальной базе брендов, после нескольких лет бездействия. Это товарные знаки игр Viva Pinata и Blast Corps.

Viva Pinata была выпущена в 2006 году на Xbox 360 и стала довольно популярным проектом, который потом получил еще несколько сиквелов. Сама игра представляла собой некий симулятор фермы от первого лица. Blast Corps была выпущена в 1997 году для N64, и многие фанаты по-прежнему хорошо помнят этот проект, в первую очередь, за систему разрушений. Обе игры доступны в сборнике Rare Replay.


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Стоит сказать, что защита интеллектуальной собственности, путем обновления товарных знаков — нормальная практика, которая не всегда означает, что у компании есть планы на развитие серий в ближайшее время.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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