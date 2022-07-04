Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры
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Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры

Михалков заявил о падении уровня современной режиссурыНародный артист РСФСР Никита Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры

Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Михалков отметил, что ему хочется воспитывать актеров, которые смогут противостоять плохим режиссерам, «которые не могут помочь». «Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять», — сказал он.

Ранее Михалков выступил с предложением создать евразийский аналог премии «Оскар». «В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — подчеркнул он.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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