Минобороны Британии сообщило о взломе своих страниц в Twitter и YouTube
Сегодня, 01:25 Вадим КарасевМинобороны Британии: неизвестные взломали страницы вооруженных сил в Twitter и YouTube
Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что неизвестные взломали страницы вооруженных сил страны в Twitter и YouTube. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, в настоящий момент ведется расследование. «Мы предельно серьезно относимся к информационной безопасности и работаем над решением проблемы», — заявил он.
Ранее стало известно, что российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Представители объединения заявили, что в результате ресурс был недоступен для пользователей в течение пяти часов.
По материалам: lenta.ru