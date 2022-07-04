Минобороны заявило о запрете украинских военных жителям покидать дома в Харькове
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Минобороны заявило о запрете украинских военных жителям покидать дома в Харькове

Минобороны заявило о запрете украинских военных жителям покидать дома в ХарьковеГенерал Мизинцев заявил, что в Харькове украинские военные запретили жителям покидать дома

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные заняли дома в Харькове и запретили мирному населению покидать их. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, на нижних и верхних этажах домов по улице Рымарской военнослужащие оборудовали огневые позиции, они жестко пресекают попытки гражданских эвакуироваться в безопасные районы.

Ранее генерал-полковник Мизинцев сообщил, что Киев готовит провокацию в Одессе с «гибелью» мирных жителей, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию. По его словам, планируется инсценировка поражения одного из социальных объектов, массовке, изображающей жертв, выплачены денежные средства.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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