Минздрав оценил последствия прекращения поставок вакцин компанией MSD в Россию

Вадим Карасев

Минздрав заявил, что прекращение поставок вакцин MSD не повлияет на доступность прививок

Прекращение поставок вакцин американской фармацевтической компаний MSD в Россию не скажется на доступности прививок. Об этом, оценивая последствия решения компании, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

О том, что компания MSD прекращает поставки вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По его данным, компания сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.