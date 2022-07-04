Минздрав оценил последствия прекращения поставок вакцин компанией MSD в Россию
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Минздрав оценил последствия прекращения поставок вакцин компанией MSD в Россию

Минздрав оценил последствия прекращения поставок вакцин компанией MSD в РоссиюМинздрав заявил, что прекращение поставок вакцин MSD не повлияет на доступность прививок

Прекращение поставок вакцин американской фармацевтической компаний MSD в Россию не скажется на доступности прививок. Об этом, оценивая последствия решения компании, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

О том, что компания MSD прекращает поставки вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По его данным, компания сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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