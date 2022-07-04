MSD прекратила поставки вакцин в Россию

Вадим Карасев

«Ъ»: американская фармкомпания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от оспы и кори

Американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, однако сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов. Об этом в понедельник, 4 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Так, соответствующее уведомление получил, в частности, пермский Центр иммунологии и вакцинации. Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, также подтвердившая эту информацию, пояснила, что по закону MSD сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава о таких планах.

В MSD изданию заявили, что «прилагают все усилия» для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в России отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

В марте американская фирма Gilead заявила, что перестанет проводить все бизнес-операции в России, за исключением жизненно важных лекарств. 17 марта крупные международные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie и MSD приостановили новые клинические исследования своих препаратов в России из-за ситуации на Украине.