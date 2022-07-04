Multichain добавил поддержку сайдчейна биткоина RSK
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Multichain добавил поддержку сайдчейна биткоина RSK

Multichain добавил поддержку сайдчейна биткоина RSK


Кроссчейн-протокол Multichain интегрировал решение второго уровня для биткоина Rootstock (RSK). Об этом ForkLog сообщили представители проекта.


RSK — сайдчейн сети первой криптовалюты, полностью совместимый с Ethereum Virtual Machine. Протокол является одной из самых быстрорастущих DeFi-экосистем для биткоина.


Multichain поддерживает более 53 блокчейнов, свыше 2400 кроссчейн-мостов и тысячи активов. Стоимость заблокированных в протоколе средств составляет более $3 млрд.


По мнению команды кроссчейн-решения, интеграция предоставляет разработчикам на базе RSK ряд преимуществ. Например, им не нужно тратить ресурсы на строительство мостов для доступа к капиталу и адресным рынкам. Кроме того, они затрачивают меньше времени для вывода новых продуктов на рынок.


Пользователи могут начать переводить ETH, USDC, BUSD, BNB, WBTC, DAI и другие активы между RSK, Ethereum, а вскоре и BNB Chain, добавили в Multichain. Дополнительные мосты для сайдчейна команда анонсировала "в ближайшие недели и месяцы".


Для кроссчейн-протокола RSK стал первой поддерживаемой "боковой цепочкой" сети цифрового золота.


"Мы рады видеть, что Multichain выбирает интеграцию RSK в качестве своего первого L2-решения для биткоина. [...] Это огромный шаг вперед для сайдчейна, благодаря которому тысячи новых пользователей получат доступ к DeFi-сервисам", — заявил сооснователь Rootstock Гуттьерес Сальдивар.


Напомним, в декабре 2021 года команда Multichain привлекла $60 млн инвестиций в раунде под руководством Binance Labs.


В январе разработчики сообщили о выявлении критической уязмимости протокола, затронувшей токены WETH, PERI, OMT, WBNB, MATIC и AVAX. Через несколько дней эксперт обнаружил, что хакеры продолжили эксплуатировать баг и вывели активы по меньшей мере на $3 млн.

# Экономика multichain, сайдчейны, новости
По материалам: ForkLog

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