Multichain добавил поддержку сайдчейна биткоина RSK

Кроссчейн-протокол Multichain интегрировал решение второго уровня для биткоина Rootstock (RSK). Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

RSK — сайдчейн сети первой криптовалюты, полностью совместимый с Ethereum Virtual Machine. Протокол является одной из самых быстрорастущих DeFi-экосистем для биткоина.

Multichain поддерживает более 53 блокчейнов, свыше 2400 кроссчейн-мостов и тысячи активов. Стоимость заблокированных в протоколе средств составляет более $3 млрд.

По мнению команды кроссчейн-решения, интеграция предоставляет разработчикам на базе RSK ряд преимуществ. Например, им не нужно тратить ресурсы на строительство мостов для доступа к капиталу и адресным рынкам. Кроме того, они затрачивают меньше времени для вывода новых продуктов на рынок.

Пользователи могут начать переводить ETH, USDC, BUSD, BNB, WBTC, DAI и другие активы между RSK, Ethereum, а вскоре и BNB Chain, добавили в Multichain. Дополнительные мосты для сайдчейна команда анонсировала "в ближайшие недели и месяцы".

Для кроссчейн-протокола RSK стал первой поддерживаемой "боковой цепочкой" сети цифрового золота.

"Мы рады видеть, что Multichain выбирает интеграцию RSK в качестве своего первого L2-решения для биткоина. [...] Это огромный шаг вперед для сайдчейна, благодаря которому тысячи новых пользователей получат доступ к DeFi-сервисам", — заявил сооснователь Rootstock Гуттьерес Сальдивар.

Напомним, в декабре 2021 года команда Multichain привлекла $60 млн инвестиций в раунде под руководством Binance Labs.

В январе разработчики сообщили о выявлении критической уязмимости протокола, затронувшей токены WETH, PERI, OMT, WBNB, MATIC и AVAX. Через несколько дней эксперт обнаружил, что хакеры продолжили эксплуатировать баг и вывели активы по меньшей мере на $3 млн.