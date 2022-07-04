Муж Лаймы Вайкуле рассказал о ее долгах

По слухам, певица Лайма Вайкуле погрязла в долгах. В последнее время об артистке ходит немало слухов. Поговаривали, что певица борется с раком и лечение проходит в США. Теперь же стало известно о денежных проблемах звезды: якобы у фирмы «Лайма Лайв» в Латвии имеется задолженность в размере пяти тысяч евро. Супруг 68-летней артистки прокомментировал сплетни и попросил поклонников не беспокоиться. «Где-то, может быть, забыли заплатить, я даже не знаю. Но этим занимаются специальные люди, они отслеживают бухгалтерию. Лайма и знать не знает про это все», — поделился с представителями прессы избранник исполнительницы Андрей Латковский. К слову, компания певицы «Лайма Лайв» занимается фестивалем Laima Rendezvous в Юрмале. Последние годы мероприятие постоянно отменяется, из-за чего организация терпит убытки. Сама же Вайкуле не дает выступлений уже более полугода.Сейчас артистка находится в Америке и не выходит на связь с фанатами. Лишь недавно исполнительница заступилась за близких друзей Аллу Пугачеву и Максима Галкина, когда о них резко высказалась Маргарита Симоньян. Журналистка назвала Галкина человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией и заявила, что он использует Примадонну ради обогащения. «За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Ваши высказывания демонстрируют неуважение не только к Алле и Максиму, но и к многомиллионной армии их поклонников. Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень вашей культуры и интеллекта», — негодовала звезда «Абзаца».