Наргиз Закирова унизила фанатку
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Наргиз Закирова унизила фанатку

Наргиз Закирова унизила фанатку
Певица Наргиз Закирова шокировала своим высказыванием в адрес поклонницы. Артистка резко высказалась о политической ситуации. Минувшей весной артистке запретили въезд в Россию на ближайшие 50 лет. Сейчас певица отбивается от резких комментариев в свой адрес. В последнее время 51-летняя Наргиз Закирова предпочитает говорить по-английски. Переход артистки на другую речь прокомментировала одна из подписчиц за что получила резкий ответ. Певица сама опубликовала оскорбительную переписку в соцсетях. «Интересно, а узбеки тоже понимают, что вы вещаете. Боитесь и в Америку взъезд закроют», — ехидно отметила девушка. «Как же мне в Америку въезд закроют? Я же гражданка США. А узбеки понимают и говорят на языках мира так, как тебе и не снилось. Так что сиди и не трынди, бот членоголовый. Завидуй молча, вата», — ответила Наргиз.
Пользовательница Сети не стала оставлять оскорбления без внимания. «Хамство — ваш конек», — хохотала она, попутно пройдясь по национальности певицы. Закирову такой выпад оппонентки привел в ярость. Финалистка «Голоса» обвинила ее в нетерпимости, комментируя переписку в Telegram-канале. «Ну и конечно же, о культуре, менталитете, о расизме и безнадежной тупости», — написала певица. Напомним, что Наргиз эмигрировала в Штаты еще в 90-х. Там выросли и живут ее дети, которые уже подарили внуков. После успешного участия в шоу «Голос» артистка решила перебраться в Россию. Закирова признавалась: ее главной мечтой было посотрудничать с Максом Фадеевым. Их работа была плодотворной, звезды записали ряд песен, которые превратились в хиты. Однако в 2019-м между ними произошел крупный конфликт. Фадеев и Закирова разорвали контракт, расставшись врагами.
# Шоу-бизнес Закирова Наргиз
По материалам: z-aya

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