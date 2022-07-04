Недвижимость Лободы и Брежневой вне закона? Смогут ли певицы продать элитные особняки в России
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Недвижимость Лободы и Брежневой вне закона? Смогут ли певицы продать элитные особняки в России

Недвижимость Лободы и Брежневой вне закона? Смогут ли певицы продать элитные особняки в России

Светлана Лобода и Вера Брежнева оборвали все связи с Россией после начала специальной военной операции по защите Донбасса, хотя последние годы работали преимущественно тут и даже приобрели недвижимость.


Сейчас обе певицы обосновались в Европе, обе занимаются волонтерством и благотворительностью, помогая соотечественникам, которые остались без крыши над головой и нуждаются в помощи.

Эксперты говорят, что деньги артистки давно вывели на заграничные счета, а вот с элитными особняками в Подмосковье дела обстоят сложнее. Например, по слухам, Лобода переписала свой загородный дом и трехкомнатную квартиру в центре Москвы на друзей и своих работников, у кого есть российский паспорт. Правда, сама исполнительница хита «Суперзвезда» опровергла это — сейчас она живет попеременно то в Дубае, то на Кипре, а осенью должна переехать в Латвию.

Вера и Светлана не единственные, у кого есть элитная недвижимость, также апартаментами в российской столице владеют Ани Лорак, Анна Седокова, Артем Умрихин (продюсер, солист Artik&Asti) — кроме Лорак, все они поспешили покинуть нашу страну.

«У Лорак и Лободы особняки в одном загородном поселке — в Истринском районе, в 25 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Вера Брежнева сейчас живет в Италии, ее дом площадью 400 квадратных метров, стоимостью 1 миллион долларов, находится в элитном подмосковном поселке «Миллениум Парк», что в 19 км от МКАД», — пишут СМИ.

Что будет, если украинские знаменитости, не имеющие российского гражданства, захотят продать эту недвижимость? Об этом рассказал специалист Сергей Романов, который посоветовал обратить внимание на Указ Президента №81 от 01.03.2022 года. «В соответствии с ним для заключения сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество в России, в которой участвуют контрагенты из государств, которые ввели ограничения в отношении РФ и подконтрольные им лица — с 02.03.2022 года нужно получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. В остальном у иностранных граждан нет ограничений по назначению в отношении себя доверенного представителя для присутствия на сделке», — комментирует юрист новшества в законодательстве.

Из этого можно сделать вывод, что украинские звезды, критиковавшие Россию, испытают серьезные трудности при проведении сделок с недвижимостью. «Теперь им будет непросто (чаще всего невозможно) совершать любые сделки (продать, подарить и так далее) с недвижимостью в России», — подчеркнул эксперт.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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