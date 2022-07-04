Очевидица рассказала о падении беспилотника в Таганроге

Вадим Карасев

Очевидица падения БПЛА в Таганроге рассказала, что он быстро снижался и влетел в дом

Очевидица рассказала о падении беспилотного летательного аппарата на частный дом в Таганроге. По ее словам, беспилотник очень быстро снизился. Комментарий женщины приводит Telegram-канал Don Mash.

«Вышла во двор, летел беспилотник, ну снижался очень быстро, поворачивал и влетел в дом. Взрыв, пожар и все остальное», — рассказала она.

О происшествии в Ростовской области стало известно 4 июля. На частный дом в 15-м Новом переулке упал беспилотник. На опубликованных кадрах видно объятое пламенем двухэтажное здание и стоящих поодаль людей. Уточняется, что дом полностью выгорел.

Ранее в деревне Поповка Курской области украинский беспилотник сбросил бомбу на частный дом. В результате атаки пострадал старший следователь МВД, пришедший в гости к свекру.