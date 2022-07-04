Овсянникова возвращается в Россию ради суда

Марина Овсянникова «прославилась» после своей выходки в прямом эфире Первого канала, когда она выбежала во время новостной передачи с плакатом, выражающим ее политическую позицию. После этого на редактора обрушился не только гнев семьи, но и российских граждан. Впрочем, поступок не оценили и украинцы. В итоге Марине пришлось практически бежать из России, бросив детей и маму.

Овсянниковой предложили должность свободного журналиста в Германии, в немецком издании Die Welt. В рамках новой работы Марина посетила и украинские города, где должна была состояться конференция в редакции украинского «Интерфакса». Но конференцию отменили, и после Одессы Марина отправилась в Киев, где поражалась пустым улицам и комендантскому часу. Жители Украины в комментариях требовали у Марины покинуть их страну.

После скандала Овсянникова уволилась из газеты Die Welt, хотя и уверяет, что просто закончился ее 3-месячный контракт, а продлевать его она не намерена. Марина уверяет, что работа свободного журналиста ей не подходит, но оставлять работу в СМИ она и не думает. Просто, ей нужна немного иная занятость.





Пока неизвестно, где женщина будет искать работу – в России или все же опять в Германии. На данный момент она возвращается в Россию, где в скором времени состоится суд с бывшим супругом по поводу места жительства несовершеннолетней дочери. Супруг хочет, чтобы ребенок проживал с ним, а Марина с этим не согласна. Она уверена, что 17-летний сын сам определится с местом своего жительства, а вот дочка должна остаться с матерью.

«Вынужденно возвращаюсь в Россию. Это единственный шанс увидеть детей. – отмечает Овсянникова в личном блоге. – 5 июля буду отстаивать в суде свои родительские права».

Видимо, в зависимости от вынесенного судом решения Марина определиться, где она останется жить. Ранее она уверяла, что никогда не покинет Россию, так как тут ее семья и дети.