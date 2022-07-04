Павел Мамаев задолжал дочери от Аланы алименты больше миллиона рублей

Алана и Павел Мамаевы развелись в прошлом году. Сейчас футболист счастлив в новых отношениях. В июне Надежда Санько подарила ему сына. Однако сосредоточиться на пополнении спортсмену мешают судебные разбирательства с бывшей.

34-летняя Алана Мамаева старается быть откровенной с подписчиками, а те в ответ делятся с ней новостями о новой семье Павла. Так, например, они рассказали модели, что жена футболиста уверяет, будто тот выплатил уже 200 тысяч по алиментам.

«Да ему пришлось начать выплачивать приставам, — ответила брюнетка. — До меня еще деньги не дошли, но скоро дойдут! Ну что за 2021 год из 1,4 миллиона 200 приставы взыскали и еще скоро посчитают долг за 2022-ой. И важный факт, он перевел не добровольно, а только после того, как прижало».

Напомним, что у Павла и Аланы растет восьмилетняя дочь Алиса. После развода отец редко видится с девочкой. По словам футболиста, ребенка попросту настроили против него.

«Это ты ее довела до такого состояния, что дочь мне пишет: «Я от тебя отказываюсь. Хочу, чтобы ты умер. Не хочу тебя видеть». То, что ты вытворяешь, говоришь в адрес моей семьи, никогда не забуду! И ты, мразота, смеешь что-то говорить?! С дочерью я налажу отношения, но не благодаря тебе», — обращался Мамаев к бывшей супруге.

Сейчас Алана поддерживает связь с первым мужем Александром Липовым, от которого родила сына. Модель рассказывала, что Павел воспитывал мальчика как своего и даже планировал оформить родительские права. После развода модель хотела заявить на выплату двум детям, но Мамаев поспешил отказаться от прошлой затеи и оказывает материальную поддержку только дочери.