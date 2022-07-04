Пьера Нарцисса похоронили

Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года в больнице – его сердце не выдержало серьезной операции на почке. С артистом простились в России 30 июня, после чего его тело отправили в родной Камерун, где артиста похоронили в семейном склепе.

К слову, в день госпитализации Пьер давал интервью перед юмористическим боем с Николаем Лукинским в лиге «Наше дело». Он уверял, что одержит победу, так как камерунцы не сдаются. Мужчина был в хорошем расположении духа и даже из больницы записывал сториз.

«Сам в шоке, что лежу в больнице», - рассказывал Нарцисс о своих ощущениях.

Правда, потом не было ничего веселого: сердце не выдержало операции. Врачи пытались стабилизировать состояние пациента, но ничего не помогло: Пьер скончался на операционном столе.

Бывшая жена и дочка, проживающие в России, хотели похоронить своего родного человека в Москве: у Пьера тут друзья, поклонники, которые смогут навещать могилу. Но семья распорядилась иначе – мама захотела, чтобы тело сына перевезли в Камерун и захоронили в семейном склепе.





Прощание с артистом в России переносили дважды. Мать Нарцисса боялась, что тело ее сына экс-жена незаконно заберет, кремирует и захоронит в Москве. Валерия и правда уверяла, что здесь Пьер герой, и для него есть прекрасное место на Аллее славы Троекуровского кладбища. Но «воровать» тело она, конечно, не собиралась.

Впрочем, Валерия смогла организовать достойное прощание с артистом и сама горько рыдала у гроба, пытаясь прикоснуться к телу бывшего супруга. После церемонии его в цинковом гробу отправили на самолете в Камерун. По словам супруги, обошлось такое путешествие на родину в 700 тысяч рублей.

К данному моменту родные Пьера из Камеруна тоже попрощались с родным человеком. Его похоронили в семейном склепе, где покоятся бабушка и отец.