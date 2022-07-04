Певица Холзи рассказала о трех выкидышах и заявила, что аборт спас ей жизнь
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Певица Холзи рассказала о трех выкидышах и заявила, что аборт спас ей жизнь

Певица Холзи рассказала о трех выкидышах и заявила, что аборт спас ей жизнь

Певица Холзи присоединилась к звездам, которые уже прокомментировали решение Верховного суда США об отмене конституционного права на прерывание беременности (речь о прецедентном деле "Роу против Уэйда" 1973 года). 27-летняя Холзи, которая впервые стала матерью в прошлом году, написала открытое письмо для Vogue, в котором призналась, что аборт спас ей жизнь, и вспомнила о пережитых выкидышах. 

До моего 24-летия у меня было три выкидыша. Это казалось жестокой иронией, что я могла легко забеременеть, но мне было трудно выносить ребенка. После одного из выкидышей мне потребовался аборт, потому что мое тело не могло полностью прервать беременность самостоятельно, и без медицинского вмешательства я рисковала получить сепсис. Во время этой процедуры я плакала. Я боялась за себя и была беспомощна. Я отчаянно хотела прервать беременность, которая угрожала моей жизни,

— написала Холзи.

Многие люди спрашивали меня, пересмотрела ли я свое отношение к абортам с тех пор, как вынашивала ребенка после долгих лет борьбы за то, чтобы стать матерью. Ответ: категорически нет. На самом деле я никогда не была столь уверена по этому поводу. Мой аборт спас мне жизнь и дал возможность моему сыну появиться на свет. Каждый человек заслуживает права выбирать, когда и как он пройдет этот опасный и изменяющий жизнь опыт, и хочет ли они вообще его пройти. Одной рукой я буду держать своего сына, а другой бороться изо всех сил,

— заявила Холзи.


Холзи с бойфрендом Алевом и сыном Эндером

Певица также рассказала, что тяжелый предыдущий опыт настолько напугал ее, что она переписала завещание, когда вынашивала сына.

Я переписала завещание в третьем триместре беременности. После моего прошлого опыта я была готова к худшему. Я дала подробные инструкции относительно донорства моих органов, если я умру или будет объявлено, что у меня умер мозг. То есть, если мое сердце будет биться, но мой мозг не будет функционировать, то государство будет иметь разрешение разрезать мою все еще теплую плоть и взять мои органы, чтобы спасти другие жизни,

— написала певица.

Холзи родила сына Эндера Ридли Айдина 14 июля 2021 года. Отцом ребенка является турецкий режиссер и актер Алев Айдин.

Ранее о личном опыте аборта рассказала дочь актера Пола Уокера Мидоу.


Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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