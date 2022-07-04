Пьяный водитель Toyota Mark-2 наехал на ограждение в сквере на Карла Либкнехта

В Иркутске сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту наезда на ограждение в сквере по улице Карла Либкнехта. Установлено, что 21-летний водитель Toyota Mark-2 ехал со стороны улицы Карла Маркса по улице Карла Либкнехта, не справился с управлением, врезался в ограждение сквера, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Проведенная процедура освидетельствования подтвердила у молодого человека состояние опьянения. В отношении нетрезвого водителя составлены административные материалы.