Пять пожаров на площади 511 гектаров действует в Иркутской области

По данным Федеральной Авиалесоохраны, в Иркутской области действует пять пожаров на площади 511 гектаров. Всего в России — 117 лесных пожаров на площади 30 771 гектар. Максимальное количество возгораний — в Республике Саха (Якутия). Там горит 11 177 гектаров леса.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на утро 4 июля действует пять лесных пожаров на площади 510,7 гектара в Катангском и Ольхонском районах. В воскресенье полностью локализовали возгорание в Чунском районе на площади 18 гектаров. За сутки потушили девять пожаров на 21 371 гектаре в Катангском, Жигаловском, Качугском, Ольхонском и Чунском районах.

В тушении лесных пожаров задействовали 313 пожарных-десантников, сотрудников лесопожарных формирований, работников арендаторов лесных участков, а также 17 единиц наземной техники. Мониторили пожары с воздуха один легкомоторный самолет. Два вертолета Ми-8 занимались передислокацией десантников.