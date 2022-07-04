«Поезд памяти» вернулся домой

Молодежный культурно-патриотический проект «Поезд памяти», в котором приняли участие 200 школьников из России и Белоруссии, завершился 3 июля в Минске. А утром 4 июля российские участники из всех 85 регионов страны вернулись в Москву.

Проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов России и Белоруссии. Он посвящен событиям Великой Отечественной войны. За две недели его участники совершили путешествие по местам воинской славы двух стран. Всего их путь лежал через 15 городов: Брест — Гродно — Витебск — Смоленск — Ржев — Вязьма — Кубинка - Москва- Санкт-Петербург- Великий Новгород — Псков — Орша — Могилев — Гомель — Минск. В столице Беларуси участники все вместе отметили День Независимости Республики, и с ними встретился президент страны Александр Лукашенко.

«Самое главное — проект состоялся, и уверен, что он не завершается с нашим прибытием в Москву. Ребята совершенно точно нашли друг друга», — сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сопровождавший ребят в Минске и вернувшийся вместе с ними.

По его словам, поезд оказался «точкой сборки», когда из 200 ярких индивидуальностей сложилась команда. «Это команда патриотов своих стран — команда граждан Союзного государства», — отметил он. По его мнению, ребята сложили общую картину того, какой была история России и Белоруссии, каково их настоящее и каким должно быть будущее.