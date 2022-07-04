Поможет ли детоксикация справиться с потливостью и раздражением подмышек летом

С наступлением лета актуальным становится вопрос о том, как справиться с потливостью и раздражением подмышек. Эта область тела считается именно той зоной, которая от жары страдает больше всего. Люди уделяют ей немного внимания, ограничивая весь уход мытьем, использованием дезодоранта и, в редких случаях, крема.

О чем говорит сильная потливость подмышек у человека

Выделяют несколько причин сильной потливости:

результат психологических отличий конкретного человека;

колебание гормонального фона, например, у подростков или беременных женщин;

один из симптомов патологий щитовидной железы;

ожирение и проблемы с весом;

наследственная склонность к потливости.





При сильной потливости обычные косметические средства могут не помогать. В таком случае можно попробовать инъекции ботулотоксина. Такая процедура может заблокировать нервные импульсы, которые заставляют потовые железы активно выделять жидкость. Однако у данного метода есть свой недостаток: приблизительно через год действие ботулотоксина закончится, и все некомфортные симптомы снова вернутся.

Можно решить проблему микрохирургическим путем. Самой активной мерой считается пересечение симпатических нервных путей, отвечающих за выделение пота. Но такой метод применяют в тех случаях, когда больше ничего не помогает.

Что такое детокс подмышек и зачем он нужен

Детоксом называется новый популярный тренд, который сможет компенсировать плохой уход. Во многом данная процедура является необходимой. Все дело в том, что выделение пота, постоянное бритье и другие манипуляции приводят к тому, что состояние подмышек ухудшается. Внешне они становятся не такими красивыми, начинают собираться токсины.





Детоксикация подмышек дает возможность справиться с ощущением раздражения, хорошо очистить кожу от частиц химических соединений, то есть от дезодорантов и кремов. Кожа станет более мягкой, гладкой, снизится потливость, уйдет неприятный запах.

Чтобы провести процедуру, понадобится обычная маска из косметической глины. Ее нужно разбавить водой: на столовую ложку глины пару чайных ложек воды. В раствор можно влить немного яблочного уксуса.

Маску нужно нанести на подмышки и оставить на 5 минут. Для первой процедуры этого времени точно хватит. Так как эта область очень чувствительная, кожа может покраснеть. Если же от процедуры нет раздражения, с каждым разом время можно увеличивать, дойдя до 20 минут, но не больше.

Она проводится курсами по два дня каждый месяц. Если первый раз вы ощутили жжение и дискомфорт или иные отрицательные симптомы, детокс стоит сразу остановить, а подмышки промыть теплой водой.

Как бороться с раздражением подмышек

Сыпь и раздражение в области подмышек из-за пота встречаются очень часто, особенно в летнее время. Микроскопические грибки на коже могут вызывать их в том случае, если нарушен естественный баланс кожи. Это случается, если пот из желез не испаряется полностью.





Чтобы не было раздражения подмышками, стоит помнить несколько правил:

во время физической активности нужно носить свободную одежду из натуральной ткани, которая сможет хорошо впитывать пот;

в жару стоит избегать обезвоживания и принимать холодный душ;

если новое средство по уходу за подмышками вызывает раздражение, стоит прекратить его использовать;

в случае развития раздражения нужно носить только одежду из натуральных тканей, которые не будут вызывать раздражение кожи.

В борьбе с потоотделением и раздражением помогут средства, которые имеют в своем составе соли алюминия. Они помогут поддержать свежесть и чистоту кожи на протяжении всего дня.

Если на коже будут сыпь и раздражение, нужно вместе с дезодорантом применять и увлажняющий крем. Кроме того, можно попробовать средства, которые имеют в своем составе увлажняющие вещества для чувствительной кожи.