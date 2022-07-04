Популярный ведущий раскрыл отношение к Урганту
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Популярный ведущий раскрыл отношение к Урганту

Популярный ведущий раскрыл отношение к УргантуВладимир Маркони рассказал, что относится к Ивану Урганту с теплом и уважением

Популярный российский ведущий Владимир Маркони, бывший сценаристом и участником нескольких рубрик шоу «Вечерний Ургант», раскрыл свое отношение к Ивану Урганту. О том, как он относится к коллеге, Маркони рассказал в беседе с «Телепрограммой».

Отвечая на вопрос о том, общается ли он с Ургантом, ведущий отметил, что они поддерживают отношения. «Я с большим теплом и уважением отношусь к этому замечательному человеку. Иван — очень крутой. Передайте это всем», — сказал Маркони.

Он также рассказал о том, как чувствовал себя в роли ведущего ежегодного праздника выпускников «Алые паруса-2022» (с 2009 по 2021 год ведущим мероприятия был Ургант — прим. «Ленты.ру»). По словам Маркони, он и ранее был причастен к «Алым парусам», так как участвовал в онлайн-трансляции.

«Но в этот раз я сам стал человеком, стоящим на сцене. Это, конечно, очень волнительно, приятно. Чувствуешь, что, если кто-то натер салом сцену и ты можешь поскользнуться и упасть, эти тысячи людей на Дворцовой площади тебя на руках подержат, передадут по кругу, как будто ты проехал на ручной карете, и сделают так, чтобы ты обратно запрыгнул на сцену», — пошутил Маркони.

Владимир Маркони — российский ведущий, ставший известным благодаря проекту «Реутов ТВ». После закрытия шоу вошел в команду сценаристов шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Маркони был ведущим передачи «Галилео» на СТС, программы «Проверено на себе» на Первом канале, проекта «Я вижу твой голос» на «России 1», а также проекта Comment Out на YouTube.

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По материалам: lenta.ru

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