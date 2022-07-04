Последние новости о Лайме Вайкуле: возможная онкология и крупные долги певицы
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Последние новости о Лайме Вайкуле: возможная онкология и крупные долги певицы

Последние новости о Лайме Вайкуле: возможная онкология и крупные долги певицы

68-летняя певица Лайма Вайкуле в 2018 году зарегистрировала фирму ООО "Лайма Лайв" в Риге. До 2020 года она неплохо зарабатывала на концертах, но потом карантинные меры серьезно усложнили задачу.

Например, компания ежегодно устраивала фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале, но в 2020 и 2021 годах он не состоялся, а в 2022 "Лайма Лайв" сама перенесла его на год вперед. Организаторы объяснили это спецоперацией России на Украине.


Теперь выяснилось, что фирма певицы должна задолжала властям Латвии пять тысяч евро. Издание "Абзац" связалось с мужем Лаймы и он все подтвердил, но не посчитал ситуацию достойной обсуждения.

Послушайте, даже если бы этот долг был 5 млн, это стоит обсуждать? Где-то, может быть, забыли заплатить, я даже не знаю. Но этим занимаются специальные люди, они отслеживают бухгалтерию. Лайма и знать не знает про это все.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что на ситуацию повлияли латвийские спонсоры, которые выступают против России и не хотят видеть на своих сценах русских артистов.


У Вайкуле может быть новый вид рака

Ранее артистка рассказывала, что болела онкологией, но смогла вылечиться. Теперь ходят слухи, что она отправилась на лечение в США, однако не раскрывает, что у нее за болезнь. Лечащий врач певицы Василий Шуров тоже не знает всей, но предполагает, что это снова рак.

Большая вероятность, что у артистки появился новый вид рака. У нас нет противоонкологического иммунитета. Если человек когда-то переболел раком, это не дает никакой гарантии, что он не заболеет вновь.

Шуров считает, что певица могла вновь заболеть онкологией из-за бьюти-процедур. Препараты для омоложения, солярий гормоны роста и прочие вещества повышают риски возникновения рака, а Вайкуле как раз в том возрасте, когда женщины злоупотребляют подобным.

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По материалам: uposters.ru

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