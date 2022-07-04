Представили геймплей новой JRPG — игры One Piece Odyssey
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Представили геймплей новой JRPG — игры One Piece Odyssey

Представили геймплей новой JRPG — игры One Piece Odyssey


Издательство Bandai Namco несколько месяцев назад анонсировало ролевую игру One Piece Odyssey. Проект должен выйти в 2022 году на Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

One Piece Odyssey — это JRPG-проект, который наполнен уникальными элементами приключения из One Piece. Dо время прямой трансляции Anime Expo 2022 издательство Bandai Namco представило 18-минутный геймплей новой ролевой игры, который можно видеть ниже.


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Отметим, что дату релиза пока не называли, но все еще разработчики One Piece Odyssey нацелены на 2022 год.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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