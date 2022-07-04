Представили первый геймплей Pac-Man World Re-PAC — игра выйдет на Xbox в августе
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Представили первый геймплей Pac-Man World Re-PAC — игра выйдет на Xbox в августе

Представили первый геймплей Pac-Man World Re-PAC — игра выйдет на Xbox в августе


Издательство Bandai Namco представила первый геймплей игры Pac-Man World Re-PAC, которая ранее была анонсирована для Xbox One, Playstation 4, Switch и PC. Как отмечают сами разработчики, Pac-Man World Re-PAC является одновременно «ремейком» и «ремастером» оригинала.

В геймплейном ролике, который представили по проекту, можно увидеть некоторые «переосмысленные и переработанные» уровни. Разработчики отмечают, что, в том числе, в игре будут и «совершенно новые элементы игрового процесса, настройка дизайна уровней и многое другое».


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Релиз игры Pac-Man World Re-PAC состоится 26 августа 2022 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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