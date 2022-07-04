Протокол Crema Finance на базе Solana остановил работу из-за атаки хакеров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Протокол Crema Finance на базе Solana остановил работу из-за атаки хакеров

Протокол Crema Finance на базе Solana остановил работу из-за атаки хакеров


Команда протокола децентрализованной ликвидности Crema Finance (экосистема Solana) остановила работу приложения из-за хакерской атаки. 



По данным аналитиков OtterSec, злоумышленники вывели из пулов ликвидности проекта цифровые активы на сумму около $6 млн. Атака выполнена с использованием мгновенных займов на лендинговой платформе Solend. 



Специалисты рассказали, что неизвестные обнаружили уязвимость, которая позволяет вносить в протокол депозиты и выводить релевантное количество активов, получая при этом дополнительные токены через инструкцию Claim. Чтобы совершить атаку, хакеры развернули в сети Solana собственный смарт-контракт, взаимодействующий с Crema Finance.


На момент написания на предполагаемом адресе злоумышленников хранится 69 422 SOL (~$2,28 млн).



Команда Crema Finance расследует инцидент. Разработчики обещали раскрыть детали атаки и сумму ущерба позднее. 


Напомним, 24 июня хакер похитил около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony.

# Экономика solana, взломы, хакеры, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Дыхательная гимнастика для похудения и поддержания здоровья
Дыхательная гимнастика для похудения и поддержания здоровья
В Японии сообщили о планах покупать и перевозить газ из России
В Японии сообщили о планах покупать и перевозить газ из России
В Молчановке открылся виртуальный читальный зал областного Госархива
В Молчановке открылся виртуальный читальный зал областного Госархива
В Британии украинских беженцев поселили в комнату с плесенью и лишили еды
В Британии украинских беженцев поселили в комнату с плесенью и лишили
Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего Белгород спутника
Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего
Протокол Crema Finance на базе Solana остановил работу из-за атаки хакеров
Протокол Crema Finance на базе Solana остановил работу из-за атаки
Шура угодил в скандал на корпоративе
Шура угодил в скандал на корпоративе
Бурак Озчивит вслед за домом подарит жене машину за 26 миллионов
Бурак Озчивит вслед за домом подарит жене машину за 26 миллионов
Черно кидает тень на репутацию друзей-блогеров из Дом-2
Черно кидает тень на репутацию друзей-блогеров из Дом-2
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
Анфиса Чехова стала психологом, а Саша Кабаева вызвала полицию из-за бывшего мужа. Соцсети звезд
Анфиса Чехова стала психологом, а Саша Кабаева вызвала полицию из-за
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК

Топ на сегодня

Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и женщиной
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и
Клуб НХЛ отреагировал на задержание вратаря сборной России Федотова
Клуб НХЛ отреагировал на задержание вратаря сборной России Федотова
ЧП в Белгороде назвали прямым актом агрессии со стороны Украины
ЧП в Белгороде назвали прямым актом агрессии со стороны Украины
СМИ сообщили о подготовке Трампа к объявлению об участии в выборах 2024 года
СМИ сообщили о подготовке Трампа к объявлению об участии в выборах

Еще по теме

Баг в библиотеке Solana позволял за час украсть до $27 млн
Хакер похитил около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony
Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism
Хакеры вывели более 8 млн токенов VISR из DeFi-протокола Visor