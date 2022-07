Протокол Crema Finance на базе Solana остановил работу из-за атаки хакеров

Команда протокола децентрализованной ликвидности Crema Finance (экосистема Solana) остановила работу приложения из-за хакерской атаки.

🚨🚨Attention! Our protocol seems to have just experienced a hacking. We temporarily suspended the program and are investigating it. Updates will be shared here ASAP.

По данным аналитиков OtterSec, злоумышленники вывели из пулов ликвидности проекта цифровые активы на сумму около $6 млн. Атака выполнена с использованием мгновенных займов на лендинговой платформе Solend.

@Crema_Finance was recently hacked for over $6M. Unlike previous attacks, this hacker used Solend flashloans to drain the pool. We’re working closely with the Crema team to help resolve this issue.



In the meantime, we’ll be sharing what we know about the exploit 🧵 pic.twitter.com/5NjovZtAEb