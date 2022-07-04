Протокол Crema Finance на базе Solana остановил работу из-за атаки хакеров

Команда протокола децентрализованной ликвидности Crema Finance (экосистема Solana) остановила работу приложения из-за хакерской атаки.

🚨🚨Attention! Our protocol seems to have just experienced a hacking. We temporarily suspended the program and are investigating it. Updates will be shared here ASAP. — CremaFinance (@Crema_Finance) July 3, 2022

По данным аналитиков OtterSec, злоумышленники вывели из пулов ликвидности проекта цифровые активы на сумму около $6 млн. Атака выполнена с использованием мгновенных займов на лендинговой платформе Solend.

@Crema_Finance was recently hacked for over $6M. Unlike previous attacks, this hacker used Solend flashloans to drain the pool. We’re working closely with the Crema team to help resolve this issue.



In the meantime, we’ll be sharing what we know about the exploit 🧵 pic.twitter.com/5NjovZtAEb — OtterSec (@osec_io) July 3, 2022

Специалисты рассказали, что неизвестные обнаружили уязвимость, которая позволяет вносить в протокол депозиты и выводить релевантное количество активов, получая при этом дополнительные токены через инструкцию Claim. Чтобы совершить атаку, хакеры развернули в сети Solana собственный смарт-контракт, взаимодействующий с Crema Finance.

На момент написания на предполагаемом адресе злоумышленников хранится 69 422 SOL (~$2,28 млн).

Команда Crema Finance расследует инцидент. Разработчики обещали раскрыть детали атаки и сумму ущерба позднее.

Напомним, 24 июня хакер похитил около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony.