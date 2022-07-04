Путин назначил Владимира Кубышко на должность замминистра внутренних дел

Владимир Кубышко назначен заместителем Министра внутренних дел России. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается на официальном сайте министерства, с июня 2011 года и до сегодняшнего дня Кубышку занимал пост главы Департамента госслужбы и кадров МВД. До этого он также занимал ряд должностей, связанных в основном с кадровыми подразделениями органов внутренних дел.

«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Этим же документом Владимиру Кубышко присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции. Ранее он носил звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

Ранее российский президент назначил Артура Егиева, занимавшего пост прокурора Западного военного округа, на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). До этого глава государства вынес кандидатуру Егиева на обсуждение в Совет Федерации в начале июня. Сенаторы ее поддержали.