Регина Тодоренко не может родить
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Регина Тодоренко не может родить

Регина Тодоренко не может родить
Ведущая Регина Тодоренко столкнулась с неожиданной проблемой. Уехавшая за границу беременная Регина Тодоренко столкнулась с трудностями. Ведущая рассчитывала, что в конце июня она уже встретится со своим вторым ребенком, но ожидание чуда сильно затянулось. Сегодня ведущая, отвечая на вопрос о том, как у неё дела, в очередной раз ответила: «Пока не родила!» Вот уже почти неделю Регина каждый день повышает свою физическую активность, чтобы стимулировать роды. За один день она проходит больше 10 тысяч шагов. Однако это пока что не привело к ожидаемому результату.
Врачи, между прочим, обычно предупреждают, что «перенашивание» опасно как для будущего ребенка, так и для здоровья его матери. Самая главная проблема заключается в том, что в следствие различных изменений у плода начинает возникать гипоксия. Нехватка кислорода может привести к последствиям в его развитии. В таких случаях беременным часто предлагают искусственную стимуляцию схваток, но Тодоренко хотела, чтобы её роды были максимально естественными. Она собиралась отказаться от обезболивающего и готовилась провести гипнороды в зарубежной клинике. Напомним, что ранее СМИ уже дважды преждевременно сообщали о рождении второго ребенка Регины. Насколько известно, Регина ждет девочку. Об этом она, по слухам, лично рассказывала коллегам на съемках шоу «Маска» на НТВ. В семье Тодоренко уже есть один ребенок. В 2018 году она родила от Влада Топалова сына Михаила. Сейчас звездная семья в полном составе находится в Канаде, куда Регина прилетела ради рождения второго ребенка.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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