"Россия выходит невредимой": Моравецкий объяснил, в чем главная проблема антироссийских санкций

Вадим Карасев

Пока России удается хорошо справляться с санкциями Запада, заявил в интервью Polska Times премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Самой большой проблемой с санкциями политик назвал то, что "они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Ограничительные меры должны ослабить экономический потенциал России и привести к ее изоляции.

"К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе - через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе из-за роста цен на сырье Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти".

Моравецкий также посетовал, что, несмотря на западные санкции, "Россия может продавать свои товары в других местах".

Ранее Моравецкий обвинял Москву в том, что она якобы "хочет спровоцировать энергетический коллапс". Кстати, аналитик Пшемыслав Пяста указывал на то, что польский премьер буквально зациклен на российском президенте Владимире Путине. Например, если в строку поиска в браузере ввести слова "Путин" и "Моравецкий", то система выдаст свыше пяти миллионов релевантных ссылок, из которых 90% - речи Моравецкого о Путине.