"Россия выходит невредимой": Моравецкий объяснил, в чем главная проблема антироссийских санкций
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Россия выходит невредимой": Моравецкий объяснил, в чем главная проблема антироссийских санкций

"Россия выходит невредимой": Моравецкий объяснил, в чем главная проблема антироссийских санкций

"Россия выходит невредимой": Моравецкий объяснил, в чем главная проблема антироссийских санкций

Пока России удается хорошо справляться с санкциями Запада, заявил в интервью Polska Times премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Самой большой проблемой с санкциями политик назвал то, что "они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Ограничительные меры должны ослабить экономический потенциал России и привести к ее изоляции.


"К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе - через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе из-за роста цен на сырье Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти".

Моравецкий также посетовал, что, несмотря на западные санкции, "Россия может продавать свои товары в других местах".

Ранее Моравецкий обвинял Москву в том, что она якобы "хочет спровоцировать энергетический коллапс". Кстати, аналитик Пшемыслав Пяста указывал на то, что польский премьер буквально зациклен на российском президенте Владимире Путине. Например, если в строку поиска в браузере ввести слова "Путин" и "Моравецкий", то система выдаст свыше пяти миллионов релевантных ссылок, из которых 90% - речи Моравецкого о Путине.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лавров заявил о травле российских журналистов в США
Лавров заявил о травле российских журналистов в США
Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни Куанг
Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни Куанг
Великобритания вернула Турции голову Эрота с античного саркофага
Великобритания вернула Турции голову Эрота с античного саркофага
Цены на газ в Европе установили рекорд
Цены на газ в Европе установили рекорд
Евгений Цыганов рассказал об отношениях с Ириной Леоновой
Евгений Цыганов рассказал об отношениях с Ириной Леоновой
Регина Тодоренко не может родить
Регина Тодоренко не может родить
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
"Россия выходит невредимой": Моравецкий объяснил, в чем главная проблема антироссийских санкций
"Россия выходит невредимой": Моравецкий объяснил, в чем
Советы на лето: как спать в жару без кондиционера
Советы на лето: как спать в жару без кондиционера
Пьера Нарцисса похоронили
Пьера Нарцисса похоронили
Путин присвоит звание Героев России генералам Лапину и Абачеву
Путин присвоит звание Героев России генералам Лапину и Абачеву
Совет: на какой женщине нужно жениться?
Совет: на какой женщине нужно жениться?

Топ на сегодня

Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили
Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили
Meta закроет цифровой кошелек Novi
Meta закроет цифровой кошелек Novi
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6 бьюти-трендов, которые любят Меган Фокс, Хейли Бибер и Белла Хадид
Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6
Параллельная парковка - наглядное видео
Параллельная парковка - наглядное видео

Еще по теме

Готовьтесь, Россия вторгнется на Украину, — премьер Польши
Польский премьер усмотрел в «Северном потоке-2» угрозу для Украины
Польша хочет, чтобы США ввели санкции против «Северного потока-2»
Новый польский премьер заявил о желании сотрудничать с Украиной