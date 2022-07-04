Россиян призвали не следовать советам врачей-телеведущих

Вадим Карасев

Врач Елена Ткач заявила, что применять медицинские советы из телепередач нужно осторожно

Бесконтрольное следование советам, которые озвучивают врачи-телеведущие в медицинских передачах, и изменение рациона с учетом их рекомендаций может быть опасно для здоровья. Об этом россиян предостерегли доктора, опрошенные «Лентой.ру».

«Важно с осторожностью применять на себе любые советы, транслируемые с экрана телевизора, в интернете, журналах», — призвала врач-гастроэнтеролог высшей категории, заместитель главврача филиала сети клиник «Поликлиника.ру» Елена Ткач. По ее словам, нередко рекомендации в телепередачах дают либо люди без медицинского образования, либо те, кто давно завершил медицинскую практику.

Врач заявила, что прислушиваться стоит только к общепринятым законам здорового образа жизни, например, к советам отказываться от вредных привычек, употреблять достаточно воды, придерживаться разнообразного сбалансированного рациона и режима труда и отдыха.

О важности разнообразного рациона напомнила и диетолог Кристина Плотникова. «Каждый день на телевидении рассказывают о пользе того или иного продукта. Но это не значит, что нужно выделять его среди других полезных продуктов и бежать покупать», — заверила она. Диетолог уточнила, что стоит обращать внимание на сезонность продуктов: к примеру, квашеная капуста или замороженная брокколи зимой может оказаться полезнее, чем свежие помидоры.

Специалисты особенно предостерегли от воплощения в жизнь советов телеврачей, касающихся питания, людей с хроническими заболеваниями. Врач-диетолог Светлана Лисицына отметила, что крайне внимательны должны быть те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы, а также желудочно-кишечного тракта и онкологические заболевания.

Гастроэнтеролог и диетолог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic Марина Студеникина уточнила, что взрослый человек, знающий о наличии тех или иных хронических заболеваний, при желании скорректировать свою диету по советам теледокторов должен ориентироваться на индивидуальные рекомендации, полученные от своего лечащего врача.

«Любые, абсолютно любые хронические заболевания должны наблюдаться и вестись исключительно специалистом», — предупредил кардиолог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» и кандидат медицинских наук Сергей Васильев. Следование рекомендациям или диетам, полученным из телепередач, пагубно для здоровья, заключил доктор.