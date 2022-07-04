Россиянка опустила голову падчерицы в унитаз и приложила к ней горячий утюг

Вадим Карасев

Под Волгоградом женщина избила восьмилетнюю падчерицу и приложила к ее голове горячий утюг

В Волгоградской области женщина избивала восьмилетнюю падчерицу. Один раз россиянка приложила к ее голове горячий утюг. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по региону Дарья Буянова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, 40-летняя женщина из-за неприязни избивала ребенка в одном из частных домов в поселке Красный октябрь. Следствие установило, что россиянка издевалась над ребенком с мая по июнь 2022 года.

Женщина била несовершеннолетнюю по голове до потери сознания, избивала руками, ногами и ремнем. Она также опускала голову падчерицы в унитаз и смывала воду. Как сообщает СК, девочка убежала к бабушке в один из дней, так как не выдержала издевательств.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, пострадавшую девочку госпитализировали. Источник агентства заявил, что россиянка ранее работала учителем в школе.

В прошлом году в Казани пьяная женщина из мести мужу избила годовалую дочь и сняла это на видео. Женщина отправила сделанную видеозапись мужу — он сообщил об этом матери, которая и обратилась в полицию.