Российского журналиста ранили в Донецке

Вадим Карасев

Ассистент оператора «ТВ Центра» Алексеев получил ранение в Донецке

Журналист телеканала «ТВ Центр» ранен в Донецке. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.

Ранение в Донецке получил ассистент оператора «ТВ Центр» Андрей Алексеев. «Сейчас его готовят к операции», — подчеркивается в публикации.

Кроме того, телеканал разместил видео обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала российская съемочная группа.

1 июня журналист российского телеканала был ранен в Северодонецке. Пострадал корреспондент российского телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев. Он сообщил, что чувствует себя нормально и не ощущает никакого дискомфорта. «Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», — подчеркнул Гвоздев. Он добавил, что сразу после ранения боец Росгвардии сделал ему перевязку.

