Российского журналиста ранили в Донецке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российского журналиста ранили в Донецке

Российского журналиста ранили в ДонецкеАссистент оператора «ТВ Центра» Алексеев получил ранение в Донецке

Журналист телеканала «ТВ Центр» ранен в Донецке. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.

Ранение в Донецке получил ассистент оператора «ТВ Центр» Андрей Алексеев. «Сейчас его готовят к операции», — подчеркивается в публикации.

Кроме того, телеканал разместил видео обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала российская съемочная группа.

1 июня журналист российского телеканала был ранен в Северодонецке. Пострадал корреспондент российского телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев. Он сообщил, что чувствует себя нормально и не ощущает никакого дискомфорта. «Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», — подчеркнул Гвоздев. Он добавил, что сразу после ранения боец Росгвардии сделал ему перевязку.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Иван Дорн о списке украинских артистов, запрещенных в России на 50 лет: «Думал, забыли меня включить»
Иван Дорн о списке украинских артистов, запрещенных в России на 50
Российского журналиста ранили в Донецке
Российского журналиста ранили в Донецке
Лучшие шутки и мемы из Сети - 04.07.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 04.07.2022 (15 фото)
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи Coinberry
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи
Алиханов заявил, что не видит смысла в переименовании Калининграда
Алиханов заявил, что не видит смысла в переименовании Калининграда
Евросоюз призвали отказаться от зеленой энергии
Евросоюз призвали отказаться от зеленой энергии
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с
Поможет ли детоксикация справиться с потливостью и раздражением подмышек летом
Поможет ли детоксикация справиться с потливостью и раздражением
За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной пенсии 520 миллионов рублей
За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной
В Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины
В Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины
В работе у команд Xbox есть еще много неанонсированных проектов
В работе у команд Xbox есть еще много неанонсированных проектов
Какую пенсию получает Леонид Якубович
Какую пенсию получает Леонид Якубович

Топ на сегодня

Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в 2022 году невозможен
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего Белгород спутника
Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего

Еще по теме

Телеканал "Дождь" заявил о пропаже съемочной группы в Донецке
В оккупированном Донецке ранен мирный житель, горит жилой дом
Российский журналист пострадал при обстреле госпиталя в Алеппо
На Донбассе ранен российский оператор (+ВИДЕО)