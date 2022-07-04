Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего Белгород спутника
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Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего Белгород спутника

Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего Белгород спутникаСенатор Джабаров: Россия вправе ввести санкции против Maxar, чей спутник снимал Белгород

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости допустил введение санкций против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съемок Белгорода перед ударом по нему украинских войск.

Как заявил сенатор, при наличии доказательств Москва имеет полное право рассмотреть возможность ввести компанию-владельца спутника под российские санкции.

Ранее стало известно, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода за три дня до обстрела.

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что Киев совершил преднамеренный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по Белгороду и Курску.
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# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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