Сергей Безруков поделился фото с подросшей дочкой - именинницей
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Сергей Безруков поделился фото с подросшей дочкой - именинницей

Сергей Безруков поделился фото с подросшей дочкой - именинницей
Актер Сергей Безруков сообщил, что его дочери Машеньке исполнилось 6 лет. На личной страничке микроблога Сергей Безруков поделился свежим снимком с дочкой от Анны Матисон. У пары — трое детей. Машенька — старшая в семье, у нее есть два братика Степа и Вася. О своих детях актер рассказывает не так часто. Однако в день рождения дочери художественный руководитель Губернского театра показал редкое фото с наследницей-именинницей. Машенька буквально повисла на шее у отца. При этом девочка лучилась счастливой улыбкой. В свои 6 лет Маша растет очень вдумчивой, спокойной и рассудительной девочкой. Родителям есть чем гордится. Дочка Анны Матисон и маме по хозяйству помогает, и с братиками нянчится.
«Маше сегодня уже шесть лет! Не спрашивайте, кем хочет стать… Главное — быть счастливой, согласны?» — отметил Безруков. «Для меня лучший отдых - время, проведенное с семьей, чем я последние дни активно и занимался», - признался многодетный отец. «У папули на шее повисла», «Ну какая сладкая девчулечка», «Лапонька», «А папу как любит», «А где же ваша мама? Анечку покажите», «Светлая девочка, милая», — пишут фолловеры. Кстати, в одном из интервью Сергей Безруков признался, что тщательно отбирает те мультфильмы, которые смотрят дома его дети. В основном актер разрешает показывать им советские мультики, которые прошли проверку годами. Также Безруков против бессмысленного использования гаджетов детьми.
# Шоу-бизнес Безруков Сергей
По материалам: z-aya

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