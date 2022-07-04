Шура угодил в скандал на корпоративе
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Шура угодил в скандал на корпоративе

Шура угодил в скандал на корпоративе
Певец Шура перепутал праздники. Артист Александр Медведев, более известный как Шура, в 2000-х был частым гостем на свадьбах. Мероприятий было настолько много, что в один прекрасный момент артист заработался и оплошал на глазах у сотен гостей. Артист не сразу понял, что произошло.
По словам музыкального критика Павла Рудченко, Шура приехал на корпоратив банкиров, и, выйдя на сцену, поздравил их с днем свадьбы. Исполнитель хита «Ты не верь слезам» с широкой улыбкой высматривал в зале жениха и невесту, не понимая странных взглядов в свою сторону. «Он просто вышел на сцену и начал поздравлять: «Ну, где тут ваша свадьба?». А там банк на корпоративе гуляет», — поделился Рудченко, добавив, что гости тогда здорово удивились, сообщает Дни.ру.
# Шоу-бизнес Шура, певец
По материалам: z-aya

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