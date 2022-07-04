Смерть Юрия Шатунова шокировала страну больше, чем уход Фриске или Началовой

Отар Кушанашвили высказался о смерти певца Юрия Шатунова. Скандальный журналист заявил о сомнительных вокальных данных Юрия Шатунова. Светский журналист объяснил феномен всенародной любви к солисту группы «Ласковый май». Скоропостижная смерть 48-летнего Юрия Шатунова шокировала миллионы его поклонников. Кушанашвили брал несколько телевизионных интервью у певца. Шоумен заверил, что артист не страдал звездной болезнью. «Шатунов совпал с эпохой. Он покорил людей тем, что передал самую суть той эпохи. Помните, тогда, когда все рассказывали, какой он сирота, какой он обделенный, — выходил парень, который ни взором, ни тем более звуками исторгаемыми не сетовал, а просто влюблял в себя публику своей улыбкой», — указал Отар. Светский хроникер заверил, что талант Юрия весьма посредственен, и это многие понимают. Телеведущий высказал мнение, что исполнитель хита «Седая ночь» не выдержал бы конкуренции в музыкальных шоу федеральных каналов.«Он плохо владел вокалом, казалось бы. Может быть, с точки зрения Александра Градского, попадись Шатунов ему, когда тот был наставником «Голоса», он бы его разнес в пух и прах. Но ведь Шатунов — это не про умение петь. Он про то, чтобы показать всем, что сердце и душа превыше всего. Если ты не владеешь семью нотами в понимании Рода Стюарта, то это не значит, что ты не покоришь миллионы людей, будучи просто хорошим парнем», — отметил Кушанашвили. Звездный журналист сравнил уход из жизни Шатунова со смертями его более молодых коллег – 40-летней экс-солистки группы «Блестящие» и 38-летней исполнительницы хита «Герой не моего романа». «Смерть именно этого парня так потрясла страну, как не потрясла смерть Жанны Фриске или столь же молодой Юлии Началовой. Его слушали в каждом доме. Потому что мы хотели внимания и ласки», — пришел к выводу телеведущий в своем YouTube-шоу «Каково?!».