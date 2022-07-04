Смерть Юрия Шатунова шокировала страну больше, чем уход Фриске или Началовой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Смерть Юрия Шатунова шокировала страну больше, чем уход Фриске или Началовой

Смерть Юрия Шатунова шокировала страну больше, чем уход Фриске или Началовой

Смерть Юрия Шатунова шокировала страну больше, чем уход Фриске или Началовой
Отар Кушанашвили высказался о смерти певца Юрия Шатунова. Скандальный журналист заявил о сомнительных вокальных данных Юрия Шатунова. Светский журналист объяснил феномен всенародной любви к солисту группы «Ласковый май». Скоропостижная смерть 48-летнего Юрия Шатунова шокировала миллионы его поклонников. Кушанашвили брал несколько телевизионных интервью у певца. Шоумен заверил, что артист не страдал звездной болезнью. «Шатунов совпал с эпохой. Он покорил людей тем, что передал самую суть той эпохи. Помните, тогда, когда все рассказывали, какой он сирота, какой он обделенный, — выходил парень, который ни взором, ни тем более звуками исторгаемыми не сетовал, а просто влюблял в себя публику своей улыбкой», — указал Отар. Светский хроникер заверил, что талант Юрия весьма посредственен, и это многие понимают. Телеведущий высказал мнение, что исполнитель хита «Седая ночь» не выдержал бы конкуренции в музыкальных шоу федеральных каналов.
«Он плохо владел вокалом, казалось бы. Может быть, с точки зрения Александра Градского, попадись Шатунов ему, когда тот был наставником «Голоса», он бы его разнес в пух и прах. Но ведь Шатунов — это не про умение петь. Он про то, чтобы показать всем, что сердце и душа превыше всего. Если ты не владеешь семью нотами в понимании Рода Стюарта, то это не значит, что ты не покоришь миллионы людей, будучи просто хорошим парнем», — отметил Кушанашвили. Звездный журналист сравнил уход из жизни Шатунова со смертями его более молодых коллег – 40-летней экс-солистки группы «Блестящие» и 38-летней исполнительницы хита «Герой не моего романа». «Смерть именно этого парня так потрясла страну, как не потрясла смерть Жанны Фриске или столь же молодой Юлии Началовой. Его слушали в каждом доме. Потому что мы хотели внимания и ласки», — пришел к выводу телеведущий в своем YouTube-шоу «Каково?!».  
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проекта
Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проекта
Галкин и Пугачева переехали в Латвию
Галкин и Пугачева переехали в Латвию
Россиян призвали не следовать советам врачей-телеведущих
Россиян призвали не следовать советам врачей-телеведущих
Digital Foundry: в сравнениях игры чаще работают лучше на Xbox Series X, чем на Playstation 5
Digital Foundry: в сравнениях игры чаще работают лучше на Xbox Series
Леонид Якубович получает маленькую пенсию
Леонид Якубович получает маленькую пенсию
Смерть Юрия Шатунова шокировала страну больше, чем уход Фриске или Началовой
Смерть Юрия Шатунова шокировала страну больше, чем уход Фриске или
Россия задумалась о производстве автомобилей совместно с Турцией и Ираном
Россия задумалась о производстве автомобилей совместно с Турцией и
Женщины каких знаков зодиака легко могут стать любовницами
Женщины каких знаков зодиака легко могут стать любовницами
Евгений Цыганов рассказал о расставании с матерью своих семерых детей Ириной Леоновой: "Я никого не бросал"
Евгений Цыганов рассказал о расставании с матерью своих семерых детей
Россиянка опустила голову падчерицы в унитаз и приложила к ней горячий утюг
Россиянка опустила голову падчерицы в унитаз и приложила к ней
Овсянникова возвращается в Россию ради суда
Овсянникова возвращается в Россию ради суда
Певица Холзи рассказала о пережитых выкидышах и аборте
Певица Холзи рассказала о пережитых выкидышах и аборте

Топ на сегодня

Meta закроет цифровой кошелек Novi
Meta закроет цифровой кошелек Novi
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6 бьюти-трендов, которые любят Меган Фокс, Хейли Бибер и Белла Хадид
Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6
Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов
Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как прошло двухлетие сына Аветисян без отца
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как

Еще по теме

Умер Юрий Шатунов: солист группы "Ласковый май". Причина смерти
Юрия Шатунова собираются кремировать
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо